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АВАРІЇ НА ШАХТАХ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Випуск новин за 12:00: Обшуки в міськраді Кривого Рогу. Річниця військового радіо

Випуск новин 12:54, сьогодні 14

У випуску новин 2 березня на 12:00 – Правоохоронці перевіряють можливу причетність мера міста Юрія Вілкула та його заступників до розкрадання бюджетних коштів.

Також у випуску:

Невідомий жбурнув яйце в кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона.

Радіостанція "Армія FM" відсвяткувало першу річницю з моменту заснування.

Траса обласного значення, яка з'єднує Харків з Дніпром, потребує негайного ремонту.

Теги: Випуск новин АТО Кривий Ріг Франція
Джерело: 24 Канал
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