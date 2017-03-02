Випуск новин за 12:00: Обшуки в міськраді Кривого Рогу. Річниця військового радіо
Випуск новин 12:54, сьогодні 14
У випуску новин 2 березня на 12:00 – Правоохоронці перевіряють можливу причетність мера міста Юрія Вілкула та його заступників до розкрадання бюджетних коштів.
Також у випуску:
Невідомий жбурнув яйце в кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона.
Радіостанція "Армія FM" відсвяткувало першу річницю з моменту заснування.
Траса обласного значення, яка з'єднує Харків з Дніпром, потребує негайного ремонту.
Джерело: 24 Канал
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