Випуск новин за 12:00: Перекриті дороги на заході України. Закриття ФОПів

У випуску новин 4 січня станом на 12:00 – на заході України через потужні снігопади обмежили рух вантажівок. За тиждень в Україні закрилося 10 тисяч ФОПів.

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