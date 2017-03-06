Випуск новин за 12:00: Поліцейські-хабарники. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин 12:47, сьогодні 43 Читать новость на русском
У випуску новин 6 березня за 12:00 – на Донеччині затримали на хабарі двох поліцейських. У зоні АТО внаслідок обстрілів бойовиків двоє українських військових поранені, троє травмовані.
Також у випуску:
Солом'янський райсуд столиці продовжив розглядати справу головного фіскала країни Романа Насірова.
У Харкові на підлітка впали футбольні ворота.
У Міжнародному суді ООН у Гаазі стартували публічні слухання за позовом України проти Росії.
Джерело: 24 Канал
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