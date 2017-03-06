Випуск новин за 12:00: Поліцейські-хабарники. Ситуація в зоні АТО

У випуску новин 6 березня за 12:00 – на Донеччині затримали на хабарі двох поліцейських. У зоні АТО внаслідок обстрілів бойовиків двоє українських військових поранені, троє травмовані.

Також у випуску: Солом'янський райсуд столиці продовжив розглядати справу головного фіскала країни Романа Насірова. У Харкові на підлітка впали футбольні ворота. У Міжнародному суді ООН у Гаазі стартували публічні слухання за позовом України проти Росії.

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