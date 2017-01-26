Випуск новин за 12:00: Резонансна стрілянина в Одесі. Бойовики обстрілюють мирні міста
Випуск новин 13:26, сьогодні 63 Читать новость на русском
У випуску новин 26 січня за 12:00 годину – стрілянина на Одеському ринку: нападник застрелився під час затримання. Унаслідок обстрілу в Красногоровці пошкоджено два будинки.
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Джерело: 24 Канал
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