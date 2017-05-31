Випуск новин за 12:00: Ситуація на Донбасі. Громадський контроль при НАБУ
Випуск новин 13:38, сьогодні 54 Читать новость на русском
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У випуску новин за 31 травня станом на 12:00 – у зоні АТО за минулу добу 1 український військовий загинув, 5 отримали поранення. Розпочалося онлайн-голосування за раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.
Також у випуску:
Сума збитків від автівок, що постраждали внаслідок негоди в Москві, може скласти 200 мільйонів рублів.
Інвестори з Китаю планують збудувати в Україні заводи, які перетворюватимуть відходи на енергію.
Кількість загиблих внаслідок вибуху в столиці Афганістану зросла до 80.
Джерело: 24 Канал
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