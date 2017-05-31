Випуск новин за 12:00: Ситуація на Донбасі. Громадський контроль при НАБУ

У випуску новин за 31 травня станом на 12:00 – у зоні АТО за минулу добу 1 український військовий загинув, 5 отримали поранення. Розпочалося онлайн-голосування за раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Також у випуску: Сума збитків від автівок, що постраждали внаслідок негоди в Москві, може скласти 200 мільйонів рублів. Інвестори з Китаю планують збудувати в Україні заводи, які перетворюватимуть відходи на енергію. Кількість загиблих внаслідок вибуху в столиці Афганістану зросла до 80.

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