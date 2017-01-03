Випуск новин за 12:00: Справа нардепа Пашинського. Незвичне космічне явище
Випуск новин 12:51, сьогодні 90 Читать новость на русском
У випуску новин 3 січня станом на 12:00 – справу народного депутата Сергія Пашинського передали у прокуратуру. Українці зможуть побачити метеоритний дощ.
Також у випуску:
В Україні прогнозують негоду в 12 областях.
В Одесі на дні Чорного моря встановили новорічну ялинку.
На Донеччині загинули двоє українських військових.
Зону АТО сьогодні відвідує новий глава ОБСЄ Себастьян Курц.
Джерело: 24 Канал
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