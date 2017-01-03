Випуск новин за 12:00: Справа нардепа Пашинського. Незвичне космічне явище

У випуску новин 3 січня станом на 12:00 – справу народного депутата Сергія Пашинського передали у прокуратуру. Українці зможуть побачити метеоритний дощ.

Також у випуску: В Україні прогнозують негоду в 12 областях. В Одесі на дні Чорного моря встановили новорічну ялинку. На Донеччині загинули двоє українських військових. Зону АТО сьогодні відвідує новий глава ОБСЄ Себастьян Курц.

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