Випуск новин за 12:00: Засідання Верховної Ради. Справа Фірташа

У випуску новин 21 лютого станом на 12:00 – Надія Савченко відмовилася від депутатської недоторканності, а Андрій Артеменко не збирається складати мандат. У Відні розпочалося вирішальне засідання про екстрадицію Дмитра Фірташа в США.

Також у випуску: Росія відправила на окупований Донбас черговий гумконвой. Євросоюз додатково виділить 18 мільйонів євро українцям з Донбасу. Двоє українських військових поранено, семеро – травмовано. Тисячі людей вийшли в Лондоні на мітинг проти візиту президента США.

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