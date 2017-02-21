Випуск новин за 12:00: Засідання Верховної Ради. Справа Фірташа
Випуск новин 13:09, сьогодні 41 Читать новость на русском
У випуску новин 21 лютого станом на 12:00 – Надія Савченко відмовилася від депутатської недоторканності, а Андрій Артеменко не збирається складати мандат. У Відні розпочалося вирішальне засідання про екстрадицію Дмитра Фірташа в США.
Також у випуску:
Росія відправила на окупований Донбас черговий гумконвой.
Євросоюз додатково виділить 18 мільйонів євро українцям з Донбасу.
Двоє українських військових поранено, семеро – травмовано.
Тисячі людей вийшли в Лондоні на мітинг проти візиту президента США.
Джерело: 24 Канал
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