Випуск новин за 12:00: Затишшя у зоні АТО. Закриття "Яндекс" в Україні
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У випуску новин 2 червня станом на 12:00 – на Донбасі бойовики зменшили кількість обстрілів порівняно з попередньою добою. Компанія "Яндекс" закриває свої офіси в Україні.
Також у випуску:
У Львові прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром.
Українські спецслужби запобігли намаганню викрасти та вивезти екс-громадянина РФ до Росії з України.
Лікарі розповіли про стан здоров’я Адама Осмаєва.
Іномарка у Херсоні влетіла у зупинку – загинула жінка.
Джерело: 24 Канал
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