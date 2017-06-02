Випуск новин за 12:00: Затишшя у зоні АТО. Закриття "Яндекс" в Україні

У випуску новин 2 червня станом на 12:00 – на Донбасі бойовики зменшили кількість обстрілів порівняно з попередньою добою. Компанія "Яндекс" закриває свої офіси в Україні.

Також у випуску: У Львові прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром. Українські спецслужби запобігли намаганню викрасти та вивезти екс-громадянина РФ до Росії з України. Лікарі розповіли про стан здоров’я Адама Осмаєва. Іномарка у Херсоні влетіла у зупинку – загинула жінка.

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