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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Випуск новин за 13:00: Боротьба за український Крим. Представник України на Євробаченні

Випуск новин 14:06, сьогодні 11 Читать новость на русском

У випуску новин 26 лютого за 13:00 – Меджліс відзначає день Кримського опору російським окупантам.

Також у випуску:

Бойовики "ДНР" хочуть приїхати до Києва.

В Москві відбудеться марш пам'яті Бориса Нємцова.

П'яний водій в'їхав у натовп у США.

Теги: Випуск новин Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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