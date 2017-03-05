Випуск новин за 13:00: Дівчинка Україна. Пірати звільнили українця

У випуску новин 5 березня на 13:00 – ім'ям Україна вперше нарекли дитину – дівчинку, яка народилась у Києві.

Також у випуску: У США побилися прихильники та противники чинного президента Дональда Трампа. Нігерійські пірати звільнили українського моряка, якого захопили у полон. І до подій на Сході України: 1 український військовий загинув, 10 – поранені, 2 отримали травми.

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