Випуск новин за 13:00: Дівчинка Україна. Пірати звільнили українця
Випуск новин 14:36, сьогодні 133
У випуску новин 5 березня на 13:00 – ім'ям Україна вперше нарекли дитину – дівчинку, яка народилась у Києві.
Також у випуску:
У США побилися прихильники та противники чинного президента Дональда Трампа.
Нігерійські пірати звільнили українського моряка, якого захопили у полон.
І до подій на Сході України: 1 український військовий загинув, 10 – поранені, 2 отримали травми.
Джерело: 24 Канал
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