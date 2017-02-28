Випуск новин за 13:00: Напад на блокаду. Сонячна енергія з Чорнобиля

У випуску новин 28 лютого за 13:00 – Тітушки напали на активістів торговельної блокади на Донбасі. Чорнобиль знову даватиме електроенергію – не атомну, а сонячну.

Також у випуску: Один український військовий загинув на Донбасі від початку доби. Столична влада закликає водіїв оминати Шулявський міст. Через обвал мосту в Києві звільняють двох посадовців. Безвіз для України обговорюють у Брюсселі. 60 поранених у зоні АТО українських військових пройдуть реабілітацію у Польщі.

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