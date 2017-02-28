Випуск новин за 13:00: Напад на блокаду. Сонячна енергія з Чорнобиля
Випуск новин 14:55, сьогодні 49 Читать новость на русском
У випуску новин 28 лютого за 13:00 – Тітушки напали на активістів торговельної блокади на Донбасі. Чорнобиль знову даватиме електроенергію – не атомну, а сонячну.
Також у випуску:
Один український військовий загинув на Донбасі від початку доби.
Столична влада закликає водіїв оминати Шулявський міст.
Через обвал мосту в Києві звільняють двох посадовців.
Безвіз для України обговорюють у Брюсселі.
60 поранених у зоні АТО українських військових пройдуть реабілітацію у Польщі.
Джерело: 24 Канал
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