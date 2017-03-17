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Випуск новин за 13:00: Паспорти Романа Насірова. Суд про вартість вугілля

Випуск новин 15:22, сьогодні 22 Читать новость на русском

У випуску новин 17 березня станом на 13:00 – у Романа Насірова відібрали усі паспорти і одягнули електронний браслет. Вартість вугілля для тарифів оскаржують у суді.

Також у випуску:

У зоні АТО за добу загинуло двоє українських військових, ще вісім отримало поранення.

4 мільярди доларів на стіну між Мексикою та США – Дональд Трамп просить гроші на свою передвиборчу обіцянку.

17 березня – останній день для школярів та абітурієнтів зареєструватися на ЗНО-2017.

Меркекль обговорить з Путіним "українське питання".

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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