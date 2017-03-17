Випуск новин за 13:00: Паспорти Романа Насірова. Суд про вартість вугілля
Випуск новин 15:22, сьогодні 22 Читать новость на русском
У випуску новин 17 березня станом на 13:00 – у Романа Насірова відібрали усі паспорти і одягнули електронний браслет. Вартість вугілля для тарифів оскаржують у суді.
Також у випуску:
У зоні АТО за добу загинуло двоє українських військових, ще вісім отримало поранення.
4 мільярди доларів на стіну між Мексикою та США – Дональд Трамп просить гроші на свою передвиборчу обіцянку.
17 березня – останній день для школярів та абітурієнтів зареєструватися на ЗНО-2017.
Меркекль обговорить з Путіним "українське питання".
Джерело: 24 Канал
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