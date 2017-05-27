Випуск новин за 13:00: Розслідування прокуратури. Переслідування антиукраїнських груп

У випуску новин 27 травня станом на 13:00 – Генеральна прокуратура почала розслідувати безкоштовну передачу газових мереж приватній компанії "Газтек"

Також у випуску: Українських дітей вчитимуть англійської та німецької волонтери з-за кордону. З початку року українські суди покарали 9 адміністраторів антиукраїнських груп у російських соцмережах. 4 дітей і 2 дорослих постраждали в результаті залізничної аварії на Хмельниччині.





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