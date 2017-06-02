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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 13:00: СІЗО для екс-податківця. Смертельна аварія в Херсоні

Випуск новин 13:53, сьогодні 145 Читать новость на русском

У випуску новин 2 червня станом на 13:00 – колишнього очільника податкової Луганщини Антіпова триматимуть в СІЗО, адже він не заплатив заставу. Іномарка у Херсоні влетіла у зупинку – загинула жінка.

Також у випуску:

Лікарі розповіли про стан здоров’я Адама Осмаєва.

У Львові прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром.

На Донбасі бойовики зменшили кількість обстрілів порівняно з попередньою добою.

Українські спецслужби запобігли намаганню викрасти та вивезти екс-громадянина РФ до Росії з України.

На другий день літа в Москві випав сніг.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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