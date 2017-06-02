Випуск новин за 13:00: СІЗО для екс-податківця. Смертельна аварія в Херсоні

У випуску новин 2 червня станом на 13:00 – колишнього очільника податкової Луганщини Антіпова триматимуть в СІЗО, адже він не заплатив заставу. Іномарка у Херсоні влетіла у зупинку – загинула жінка.

Також у випуску: Лікарі розповіли про стан здоров’я Адама Осмаєва. У Львові прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром. На Донбасі бойовики зменшили кількість обстрілів порівняно з попередньою добою. Українські спецслужби запобігли намаганню викрасти та вивезти екс-громадянина РФ до Росії з України. На другий день літа в Москві випав сніг.

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