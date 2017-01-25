Випуск новин за 13:00: Суд над ОУНівцями. Отруєння школярів

У випуску новини 25 січня за 13:00 – у Львові в п'ятницю судитимуть трьох бійців батальйону ОУН.

Також у випуску: Обвинувальний висновок стосовно Олександра Пугачова, який застрелив у Дніпрі двох співробітників поліції, передали до суду. Прізвища Романа Сущенка, а також режисера Олега Сєнцова прозвучали на Парламентській Асамблеї Ради Європи. Причиною отруєння школярів у житомирській гімназії стала вірусна інфекція, або, як її ще називають, хвороба "брудних рук". Перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян також не братиме участі в конкурсі на посаду головного поліцейського країни.

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