Випуск новин за 13:00: Суд над ОУНівцями. Отруєння школярів
Випуск новин 14:20, сьогодні 56 Читать новость на русском
У випуску новини 25 січня за 13:00 – у Львові в п'ятницю судитимуть трьох бійців батальйону ОУН.
Також у випуску:
Обвинувальний висновок стосовно Олександра Пугачова, який застрелив у Дніпрі двох співробітників поліції, передали до суду.
Прізвища Романа Сущенка, а також режисера Олега Сєнцова прозвучали на Парламентській Асамблеї Ради Європи.
Причиною отруєння школярів у житомирській гімназії стала вірусна інфекція, або, як її ще називають, хвороба "брудних рук".
Перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян також не братиме участі в конкурсі на посаду головного поліцейського країни.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Журналісти показали, що залишилось від "Інтера"5 вересня 2016 , 09:36 26
Нищук повідомив, де і коли прощатимуться з його дружиною9 жовтня 2016 , 14:59 1
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі18 грудня 2016 , 22:04
Коментарі