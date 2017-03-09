Випуск новин за 13:00: Торгівля людьми в Одесі. Допит Меркель

У випуску новин 9 березня станом на 13:00 – в Одесі прикордонники спільно з поліцією перекрили канал торгівлі людьми. Ангелу Меркель допитали у справі про маніпуляції компанією Volkswagen із показниками вихлопів.

Також у випуску: Рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі доведеться зачекати. В Об'єднаних Арабських Еміратах затримали українку і її хлопця за сексуальні відносини до шлюбу. Встановили особу бізнесмена, якого напередодні розстріляли у Києві.

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