Випуск новин за 13:00: Ватажки "Л/ДНР" закликали припинити блокаду. Великий піст

У випуску новин 27 лютого за 13:00 – ватажки бойовиків вимагають припинити торгову блокаду до 1 березня. Сьогодні у православних християн розпочався Великий піст,

Також у випуску: Двоє українських військових загинули на сході України за минулу добу. Рада ЄС остаточно затвердила безвізовий режим для Грузії. У Хмельницькому в ДТП потрапили автобус і карета швидкої допомоги.

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