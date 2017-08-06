Випуск новин за 13:00: Вибух гранати на Донеччині. Ситуація у зоні АТО

У випуску новин за 6 серпня станом на 13:00 – у приватному будинку, розташованому у Мар'їнському районі Донецької області, вибухнула ручна граната. Троє бійців отримали поранення у зоні АТО минулої доби.

Також у випуску: Керівник одного з райвідділів поліції у Кривому Розі влаштував п'яну бійку у кафе. Два з половиною місяці російські сайти під забороною, та чи дотримуються її українці. Змагання стронгменів у Львові.

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