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Випуск новин за 13:00: Вибух гранати на Донеччині. Ситуація у зоні АТО

Випуск новин 13:51, сьогодні 109 Читать новость на русском

У випуску новин за 6 серпня станом на 13:00 – у приватному будинку, розташованому у Мар'їнському районі Донецької області, вибухнула ручна граната. Троє бійців отримали поранення у зоні АТО минулої доби.

Також у випуску:

Керівник одного з райвідділів поліції у Кривому Розі влаштував п'яну бійку у кафе.

Два з половиною місяці російські сайти під забороною, та чи дотримуються її українці.

Змагання стронгменів у Львові.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Вибух АТО Мар'їнка
Джерело: 24 Канал
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