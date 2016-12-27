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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Випуск новин за 14:00: Громадська платформа Савченко. Літаки російського виробництва в Мексиці

Випуск новин 14:55, сьогодні 68 Читать новость на русском
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У випуску новин 27 грудня станом на 14:00 – народна депутатка Надія Савченко заявила про створення громадської платформи "Руна".

Також у випуску:

Четверо бійців, які були поранені на Світлодарській дузі, досі лежать в реанімації, але вже йдуть на поправку.

В Мексиці скасували рейси літаків російського виробництва.

В Києві попрощались з українським воїном, який загинув на Світлодарській дузі.

Росія офіційно назвала Революцію Гідності в Україні державним переворотом.

Теги: Мексика авіація Новини Росії Випуск новин Надія Савченко Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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