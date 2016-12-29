Випуск новин за 14:00: Київська поліція запрацювала у посиленому режимі

У випуску новин 29 грудня станом на 14:00, – столичну поліцію перевели у святковий посилений режим. Близько 1,5 тисячі правоохоронців та бійців Нацгвардії чергують у громадських місцях, а також на залізничних та автобусних вокзалах.

Також у випуску: Між Вірменією та Азербайджаном поновились бої. У Сирії домовилися про повне припинення вогню. Поблизу Крутої балки на Донеччині сталося бойове зіткнення. Знайдено третю чорну скриньку російського літака ТУ-154. Апеляційний суд скасував дозвіл на арешт Сергія Курченка. Україна закликає ООН посилити тиск на Росію. Лещенко не прийшов на засідання суду щодо його елітної нерухомості. Епідемія грипу оголошено вже у 21 області України.

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