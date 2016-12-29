Випуск новин за 14:00: Київська поліція запрацювала у посиленому режимі
Випуск новин 14:46, сьогодні 72 Читать новость на русском
У випуску новин 29 грудня станом на 14:00, – столичну поліцію перевели у святковий посилений режим. Близько 1,5 тисячі правоохоронців та бійців Нацгвардії чергують у громадських місцях, а також на залізничних та автобусних вокзалах.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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