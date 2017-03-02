Випуск новин за 14:00: Кримінальна справа проти Насалика. Міні-відділення поліції

У випуску новин 2 березня на 14:00 – проти міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика відкрили кримінальне провадження. В Одесі з’явилося перше міні-відділення поліції.

Також у випуску: Українців визнали найкращими на головному багатонаціональному дійстві Австралії. На Волині зіткнулися 2 пасажирські мікроавтобуси: є жертви. У Києві чоловік викрав маршрутку з пасажирами.

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