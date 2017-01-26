Випуск новин за 14:00: МЗС Польщі вимагає впустити мера Перемишля. Перепоховання Олеся
У випуску новин 26 січня за 14:00 годину – МЗС Польщі вимагає скасувати заборону на в’їзд до України меру Перемишля, інакше погрожують наслідками. Українського письменника та поета Олександра Олеся перепоховають у Києві.
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