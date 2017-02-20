Випуск новин за 14:00: Наслідки сутичок у центрі Києва
Випуск новин 15:01, сьогодні 181 Читать новость на русском
У випуску новин 20 лютого станом на 14:00 – постраждалі правоохоронці і активісти: наслідки вчорашніх сутичок.
Також у випуску:
П'ять тонн гуманітарної допомоги зібрали школярі для бійців АТО.
Росія не видає екс-беркутівців.
У львівській книгарні продають книжку, яка ображає українців.
Джерело: 24 канал
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