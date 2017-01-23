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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 14:00: Перевірка НАБУ. Карантин у Харкові

Випуск новин 14:59, сьогодні 53 Читать новость на русском

У випуску новини 23 січня за 14:00 – НАБУ розпочало перевірку кандидатів у Верховний суд.

Також у випуску:

У Харкові оголосили карантин через африканську чуму свиней.

Стали відомі прізвища депутатів, чиїми деклараціями зацікавилась ГПУ. Їм закидають ухилення від сплати податків.

Через масове отруєння у Житомирі до лікарні потрапили 13 учнів місцевої гімназії.

В Астані розпочалися переговори про мир у Сирії, які триватимуть за зачиненими дверима.

Депутатка Надія Савченко оприлюднила нові списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі.

Теги: Випуск новин НАБУ Харків Житомир отруєння Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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