Випуск новин за 14:00: Перевірка НАБУ. Карантин у Харкові
Випуск новин 14:59, сьогодні 53 Читать новость на русском
У випуску новини 23 січня за 14:00 – НАБУ розпочало перевірку кандидатів у Верховний суд.
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Джерело: 24 Канал
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