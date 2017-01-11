Випуск новин за 14:00: Рік після пожежі у черкаському театрі
Випуск новин 15:29, сьогодні 60 Читать новость на русском
У випуску новин 11 січня за 14:00 – Як черкаський обласний театр перетворився на крижаний палац.
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Джерело: 24 Канал
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