  • укр
  • рус
16:50
11 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Про що мріє російська речниця МЗС. Нове мірило добробуту росіян
Вєсті Кремля
09:44, сьогодні
Вєсті.UA. Трампобал для Ляшка. Політичний календар на 2017 рік
Вєсті.UA
19:44, 10 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 15:00: НАЗК почали перевірку порушників е-декларування. Зниклі бійці
Випуск новин
16:25, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 14:00: Рік після пожежі у черкаському театрі

Випуск новин 15:29, сьогодні 60 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новин 11 січня за 14:00 – Як черкаський обласний театр перетворився на крижаний палац.

Також у випуску:

Барак Обама виступив з прощальною промовою перед американцями.

Поліція оприлюднила карту заблокованих доріг України.

У Києві почали безкоштовно одягати нужденних.

Морози в Європі забрали вже понад шістдесят життів.

Миколаївським школярам продовжили канікули через грип.

За минулу добу загинув один український військовий.

Савченко показала оновлені списки полонених.

Росія має компромат на Дональда Трампа та Хілларі Клінтон.

Теги: Культура Випуск новин Черкаси
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
сьогодні, 12:31 Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
Оксана Тропотяга
Шведи і Швеція очима українців
сьогодні, 15:00 Шведи і Швеція очима українців
1588
Корисна і смачна їжа в школах – це реальність: підтримайте проект відомого кулінара
сьогодні, 13:20 Корисна і смачна їжа в школах – це реальність: підтримайте проект відомого кулінара
788
Залізничний фокус: чому зникають поїзди
сьогодні, 12:03 Залізничний фокус: чому зникають поїзди
Яніна Ткачук 1454
Списки полонених від Савченко та знищений пам’ятник загиблим полякам, – головне за добу
сьогодні, 08:17 Списки полонених від Савченко та знищений пам’ятник загиблим полякам, – головне за добу
2740
Помер заслужений артист України
 28 грудня 2016 , 21:42
Муженко розповів, звідки чекати масштабної російської агресії
 4 грудня 2016 , 19:24 17
Через підозрілого вірменина Україна погрожувала винищувачами білоруському "Боїнгу"
 21 жовтня 2016 , 22:15
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Біля Авдіївки сталося бойове зіткнення. Собаки-вбивці
 7 січня , 22:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук