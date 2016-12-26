Випуск новин за 14:00: Савченко передадуть полонених. Протести у Черкасах
Випуск новин 16:03, сьогодні 50 Читать новость на русском
У випуску новин 26 грудня станом на 14:00 – бойовики заявили про рішення передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок. У Черкасах місцеві активісти поштовхалися з поліцейськими через призначення радника Кернеса Валерія Лютого керівником поліції.
Також у випуску:
Бойовики 33 рази відкривали вогонь у зоні АТО.
У Львові п’яні дебошири влаштували стрілянину.
Столичні податківці влаштували корпоратив на мільйон гривень.
У полоні бойовиків у зоні АТО залишається ще 110 людей.
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Джерело: 24 Канал
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