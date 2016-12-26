Випуск новин за 14:00: Савченко передадуть полонених. Протести у Черкасах

У випуску новин 26 грудня станом на 14:00 – бойовики заявили про рішення передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок. У Черкасах місцеві активісти поштовхалися з поліцейськими через призначення радника Кернеса Валерія Лютого керівником поліції.

Також у випуску: Бойовики 33 рази відкривали вогонь у зоні АТО. У Львові п’яні дебошири влаштували стрілянину. Столичні податківці влаштували корпоратив на мільйон гривень. У полоні бойовиків у зоні АТО залишається ще 110 людей. Директора ринку, який горів у столиці, викликали на допит

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter