Випуск новин за 14:00: Що відбувається в Авдіївці зараз. Знеструмлена шахта в Донецьку

У випуску новин 31 січня за 14:00 – в Авдіївці немає води, світла і тепла. Оголошено надзвичайний стан, а люди готуються до евакуації.

Також у випуску: У Донецьку через обстріли знеструмлена шахта. Під землею опинились понад дві сотні шахтарів. В американському штаті Кентуккі вантажівка в'їхала у натовп: є загиблі й поранені. Українські музиканти і письменники прочитали вІрші про війну, щоб підтримати родини загиблих воїнів.

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