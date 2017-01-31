Випуск новин за 14:00: Що відбувається в Авдіївці зараз. Знеструмлена шахта в Донецьку
Випуск новин 15:03, сьогодні 268 Читать новость на русском
У випуску новин 31 січня за 14:00 – в Авдіївці немає води, світла і тепла. Оголошено надзвичайний стан, а люди готуються до евакуації.
Також у випуску:
У Донецьку через обстріли знеструмлена шахта. Під землею опинились понад дві сотні шахтарів.
В американському штаті Кентуккі вантажівка в'їхала у натовп: є загиблі й поранені.
Українські музиканти і письменники прочитали вІрші про війну, щоб підтримати родини загиблих воїнів.
Джерело: 24 Канал
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