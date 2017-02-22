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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Випуск новин за 14:00: Скандал у вінницькій поліції. На Марші Гідності планували теракт

Випуск новин 15:00, сьогодні 48 Читать новость на русском

У випуску новин 22 лютого за 14:00 – свавілля вінницької поліції, троє поліцейський катували невинного чоловіка. СБУ затримала зловмисника, який хотів вчинити теракт на Марші Гідності.

Також у випуску:

Адвокати Дмитра Фірташа оскаржать його екстрадицію в США.

У Києві пройшов Марш Гідності.

На Вінничині поїзд протаранив автобус.

Теги: Дмитро Фірташ Андрій Артеменко Випуск новин АТО Марш Гідності Теракт у Харкові
Джерело: 24 Канал
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