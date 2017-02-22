Випуск новин за 14:00: Скандал у вінницькій поліції. На Марші Гідності планували теракт
Випуск новин 15:00, сьогодні 48 Читать новость на русском
У випуску новин 22 лютого за 14:00 – свавілля вінницької поліції, троє поліцейський катували невинного чоловіка. СБУ затримала зловмисника, який хотів вчинити теракт на Марші Гідності.
Також у випуску:
Адвокати Дмитра Фірташа оскаржать його екстрадицію в США.
У Києві пройшов Марш Гідності.
На Вінничині поїзд протаранив автобус.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Гонтарева виправдалась за свою "бідну" декларацію1 листопада 2016 , 14:56 1
У мережі нагадали про минуле Савченко26 січня , 02:52
Невідомі спробували захопити підприємство під Києвом, є загиблий4 вересня 2016 , 14:04 9
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32