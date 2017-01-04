Випуск новин за 14:00: Страйк авіаперевізника. Плани ОБСЄ на Донбасі

У випуску новин 4 січня станом на 14:00 – працівники найбільшого авіаперевізника Британії анонсували страйк. ОБСЄ планує розширити зони контролю на весь Донбас.

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