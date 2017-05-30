Випуск новин за 14:00: Відмова у в'їзді до ЄС. Призов офіцерів запасу

У випуску новин за 30 травня станом на 14:00 – українське МЗС пояснило, в яких випадках українцям можуть відмовити у в'їзді до ЄС. Уже невдовзі офіцери запасу отримають повістки про призов до війська.

Також у випуску: Троє українських бійців на Сході були поранені. НАБУ та САП вручили обвинувальні акти вісьмом підозрюваним у так званій "газовій справі". 16 людей загинуло внаслідок нищівного урагану в Москві.

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