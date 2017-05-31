Випуск новин за 14:00: Збитки від урагану. Жертви у Кабулі

У випуску новин за 31 травня станом на 14:00 – сума компенсацій за постраждалі від негоди автомобілі може скласти 200 мільйонів рублів. Кількість загиблих внаслідок вибуху в столиці Афганістану Кабулі зросла до 80, українців, за попередньою інформацією, немає серед жертв.

Також у випуску: Компанія, що працює на території окупованих Севастополя і Криму, заблокувала на окупованому півострові "Яндекс" і "ВКонтакте". Купувати товари іноземних брендів українцям не забороняли, – ДПС. У зоні АТО за минулу добу 1 український військовий загинув, 5 отримали поранення.

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