Випуск новин за 15:00: День опору російській окупації. Бойовики хочуть до Києва
Випуск новин 15:58, сьогодні 74 Читать новость на русском
У випуску новин 26 лютого за 15:00 – в Україні День опору російській окупації – у столиці проходить акція солідарності з кримськими татарами.
Також у випуску:
Сутички на марші пам'яті Бориса Нємцова.
Україна обрала представника на Євробачення.
На свободу вийшов російський активіст Ільдар Дадін.
Джерело: 24 Канал
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