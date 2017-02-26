Випуск новин за 15:00: День опору російській окупації. Бойовики хочуть до Києва

У випуску новин 26 лютого за 15:00 – в Україні День опору російській окупації – у столиці проходить акція солідарності з кримськими татарами.

Також у випуску: Сутички на марші пам'яті Бориса Нємцова. Україна обрала представника на Євробачення. На свободу вийшов російський активіст Ільдар Дадін.

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