Випуск новин за 15:00: Допит нардепа Полякова. Акція на підтримку Сенцова

У випуску новин за 7 серпня станом на 15:00 – народного депутата від "Народного фронту" Максима Полякова викликали на допит до Національного Антикорупційного бюро. Російський гурт 'Pussy Riot' влаштував акцію на підтримку Олега Сенцова.

Також у випуску: Вищі навчальні заклади оприлюднили списки студентів, зарахованих на бюджет. Бойовики на Донбасі масово привласнюють покинуте житло і нерухомість. У львівському аеропорті чекають на ірландську авіакомпанію Aer Lingus. Прокурори в окупованому Криму вимагають для Ахмета Чийгоза вісім років за ґратами.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter