Випуск новин за 15:00: Допит нардепа Полякова. Акція на підтримку Сенцова
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У випуску новин за 7 серпня станом на 15:00 – народного депутата від "Народного фронту" Максима Полякова викликали на допит до Національного Антикорупційного бюро. Російський гурт 'Pussy Riot' влаштував акцію на підтримку Олега Сенцова.
Також у випуску:
Вищі навчальні заклади оприлюднили списки студентів, зарахованих на бюджет.
Бойовики на Донбасі масово привласнюють покинуте житло і нерухомість.
У львівському аеропорті чекають на ірландську авіакомпанію Aer Lingus.
Прокурори в окупованому Криму вимагають для Ахмета Чийгоза вісім років за ґратами.
Джерело: 24 Канал
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