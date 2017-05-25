Випуск новин за 15:00: Досягнення Порошенка. Вартість Євробачення-2017
Випуск новин 15:54, сьогодні 94 Читать новость на русском
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У випуску новин за 25 травня станом на 15:00 – Петро Порошенко за 3 роки роботи подав до Верховної Ради 111 законопроектів, 85% з яких парламент підтримав. Українське Євробачення стало одним із найдорожчих в історії пісенного конкурсу; на нього витратили майже мільярд гривень.
Також у випуску:
Кабінет голови Держгеонадр захопили невідомі.
Із середини літа подорожчає проїзд у столичному громадському транспорті.
Печерський суд столиці обрав запобіжний захід колишньому податківцю Сергію Шинкаренку.
Джерело: 24 Канал
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