Випуск новин за 15:00: Досягнення Порошенка. Вартість Євробачення-2017

У випуску новин за 25 травня станом на 15:00 – Петро Порошенко за 3 роки роботи подав до Верховної Ради 111 законопроектів, 85% з яких парламент підтримав. Українське Євробачення стало одним із найдорожчих в історії пісенного конкурсу; на нього витратили майже мільярд гривень.

Також у випуску: Кабінет голови Держгеонадр захопили невідомі. Із середини літа подорожчає проїзд у столичному громадському транспорті. Печерський суд столиці обрав запобіжний захід колишньому податківцю Сергію Шинкаренку.

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