Випуск новин за 15:00: Другий день G7. Помер Збігнєв Бжезінський

У випуску новин 27 травня станом на 15:00 – на Сицилії триває саміт країн "Великої сімки".

Також у випуску: У США помер Збігнєв Бжезінський. Один із головних ідеологів зовнішньої політики США. Китай хоче безвізу та зону вільної торгівлі з Україною. З початку року українські суди покарали 9 адміністраторів антиукраїнських груп у російських соцмережах. Двоє українських вояків поранено в результаті обстрілів в зоні АТО.

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