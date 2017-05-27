Випуск новин за 15:00: Другий день G7. Помер Збігнєв Бжезінський
Випуск новин 15:55, сьогодні 48 Читать новость на русском
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У випуску новин 27 травня станом на 15:00 – на Сицилії триває саміт країн "Великої сімки".
Також у випуску:
У США помер Збігнєв Бжезінський. Один із головних ідеологів зовнішньої політики США.
Китай хоче безвізу та зону вільної торгівлі з Україною.
З початку року українські суди покарали 9 адміністраторів антиукраїнських груп у російських соцмережах.
Двоє українських вояків поранено в результаті обстрілів в зоні АТО.
Джерело: 24 Канал
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