Випуск новин за 15:00: Хто такі звільнені полонянки. Інтелектуальна криза РФ
Випуск новин 16:06, сьогодні 90 Читать новость на русском
У випуску новин 27 грудня станом на 15:00 – соцмережі сколихнула інформація, що звільнені з полону бойовиків українки нібито завербовані сепаратистки.
Також у випуску:
Четверо бійців, які були поранені на Світлодарській дузі, досі лежать в реанімації, але вже йдуть на поправку.
Народна депутатка Надія Савченко заявила про створення громадської платформи "Руна".
В Мексиці скасували рейси літаків російського виробництва.
В Києві попрощались з українським воїном, який загинув на Світлодарській дузі.
Росія офіційно назвала Революцію Гідності в Україні державним переворотом.
Джерело: 24 Канал
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