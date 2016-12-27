Випуск новин за 15:00: Хто такі звільнені полонянки. Інтелектуальна криза РФ

У випуску новин 27 грудня станом на 15:00 – соцмережі сколихнула інформація, що звільнені з полону бойовиків українки нібито завербовані сепаратистки.

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