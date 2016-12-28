Випуск новин за 15:00: Нововведення для студентів. Як грип лютує в Україні

У випуску новин 28 грудня станом на 15:00 – мінімальна стипендія з наступного року буде 1100 гривень. Виплачуватимуть її згідно з рейтингом.

Також у випуску: Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений у 21 області України та в Києві. Верховна Рада оприлюднила проект Держбюджету на 2017 рік. Польські дипломати закликають українців не святкувати 75-ту річницю УПА. Печерський райсуд Києва переніс розгляд клопотання Генпрокуратури про заочне досудове розслідування справи президента-втікача Віктора Януковича.

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