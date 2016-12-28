Випуск новин за 15:00: Нововведення для студентів. Як грип лютує в Україні
Випуск новин 15:53, сьогодні 68 Читать новость на русском
У випуску новин 28 грудня станом на 15:00 – мінімальна стипендія з наступного року буде 1100 гривень. Виплачуватимуть її згідно з рейтингом.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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