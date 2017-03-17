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Випуск новин за 15:00: Обшуки у Тернопільській міськраді. Втрати на Донбасі

Випуск новин 17:08, сьогодні 25 Читать новость на русском

У випуску новин 17 березня станом на 15:00 – Нацполіція обшукує Тернопільську міськраду, а також приватні підприємства через махінації із землею громади. У зоні АТО за добу загинуло двоє українських військових, ще вісім отримало поранення.

Також у випуску:

У Лондоні арештували колишнього керівника «Укрспецекспорту» Сергія Бондарчука. Його звинувачують у розкраданні в особливо великих розмірах.

У Києві допитують Романа Насірова. У відстороненого голови ДФС відібрали всі паспорти і одягнули електронний браслет.

Під час виверження вулкану Етна постраждали журналісти. Вони знімали сюжет, коли вилетів стовп лави.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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