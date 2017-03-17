Випуск новин за 15:00: Обшуки у Тернопільській міськраді. Втрати на Донбасі
Випуск новин 17:08, сьогодні 25 Читать новость на русском
У випуску новин 17 березня станом на 15:00 – Нацполіція обшукує Тернопільську міськраду, а також приватні підприємства через махінації із землею громади. У зоні АТО за добу загинуло двоє українських військових, ще вісім отримало поранення.
Також у випуску:
У Лондоні арештували колишнього керівника «Укрспецекспорту» Сергія Бондарчука. Його звинувачують у розкраданні в особливо великих розмірах.
У Києві допитують Романа Насірова. У відстороненого голови ДФС відібрали всі паспорти і одягнули електронний браслет.
Під час виверження вулкану Етна постраждали журналісти. Вони знімали сюжет, коли вилетів стовп лави.
Джерело: 24 Канал
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