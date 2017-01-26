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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 15:00: Схід вагонів з колії. В Україну повертаються морози

Випуск новин 15:53, сьогодні 6 Читать новость на русском

У випуску новин 26 січня за 15:00 годину – на Черкащині з рейок зійшли товарні вагони. Рух потягів ускладнено. В найближчі дні в Україні знову буде морозяно, особливо у східних та північних регіонах.

Також у випуску:

У Дніпрі з автомата розстріляли бізнесмена. В результаті нападу двох охоронців поранені, бізнесмен – загинув.

Російські спецслужби затримали у анексованому Криму адвоката, якому закидають екстремізм.

Ветерани АТО оголосили про блокування залізничного сполучення з тимчасово окупованими територіями.

МЗС Польщі вимагає скасувати заборону на в’їзд до України меру Перемишля, інакше погрожують наслідками.

На Київщині затримали банду, яка торгувала людьми.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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