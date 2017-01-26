Випуск новин за 15:00: Схід вагонів з колії. В Україну повертаються морози

У випуску новин 26 січня за 15:00 годину – на Черкащині з рейок зійшли товарні вагони. Рух потягів ускладнено. В найближчі дні в Україні знову буде морозяно, особливо у східних та північних регіонах.

Також у випуску: У Дніпрі з автомата розстріляли бізнесмена. В результаті нападу двох охоронців поранені, бізнесмен – загинув. Російські спецслужби затримали у анексованому Криму адвоката, якому закидають екстремізм. Ветерани АТО оголосили про блокування залізничного сполучення з тимчасово окупованими територіями. МЗС Польщі вимагає скасувати заборону на в’їзд до України меру Перемишля, інакше погрожують наслідками. На Київщині затримали банду, яка торгувала людьми.

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