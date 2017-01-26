Випуск новин за 15:00: Схід вагонів з колії. В Україну повертаються морози
Випуск новин 15:53, сьогодні 6 Читать новость на русском
У випуску новин 26 січня за 15:00 годину – на Черкащині з рейок зійшли товарні вагони. Рух потягів ускладнено. В найближчі дні в Україні знову буде морозяно, особливо у східних та північних регіонах.
Також у випуску:
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Ветерани АТО оголосили про блокування залізничного сполучення з тимчасово окупованими територіями.
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Джерело: 24 Канал
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