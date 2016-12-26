Випуск новин за 15:00: Стрілянина у Львові. Демонтаж МАФів у Києві
У випуску новин 26 грудня станом на 15:00 – у Львові п’яні дебошири влаштували стрілянину. Прокуратура перевірить законність демонтажу кіосків у столиці.
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