Випуск новин за 15:00: Стрілянина у Львові. Демонтаж МАФів у Києві

У випуску новин 26 грудня станом на 15:00 – у Львові п’яні дебошири влаштували стрілянину. Прокуратура перевірить законність демонтажу кіосків у столиці.

Також у випуску: Бойовики заявили про рішення передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок. У Черкасах місцеві активісти поштовхалися з поліцейськими через призначення радника Кернеса Валерія Лютого керівником поліції. Столичні податківці влаштували корпоратив на мільйон гривень. Бойовики 33 рази відкривали вогонь у зоні АТО. На трьох залізничних вокзалах Москви відбулась повна евакуація. Реакція Росії на авіакатастрофу Ту-154. Напередодні Нового року активісти влаштували акцію "Подаруй життя – стань донором". Прем’єр-міністр Ізраїлю заборонив урядовцям відвідувати країни, які підтримали резолюцію Радбезу ООН. Трамп може скасувати 60-70% рішень Обами.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter