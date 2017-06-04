Випуск новин за 15:00: Тиснява під час футболу. Вступ до ВНЗ без ЗНО

У випуску новин 4 червня станом на 15:00 – внаслідок тисняви під час перегляду футбольного матчу у Турині постраждали 1,5 тисячі осіб. Петро Порошенко підписав закон, який дозволить жителям окупованих територій вступати до ВНЗ без ЗНО.

Також у випуску: Двоє українських військових загинуло в зоні АТО. Ще п’ятеро поранені. У кривавому теракті у Лондоні загинуло семеро людей. У Києві прощаються з Блаженнішим Любомиром Гузаром. Українці зможуть приватизувати свої кімнати в гуртожитках.

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