Випуск новин за 15:00: Вибух на львівській шахті. Звільнення керівника "Київавтодору"

У випуску новин 2 березня на 15:00 – на Львівщині стався вибух на шахті "Степова", що неподалік Червонограду. Керівник "Київавтодору" вирішив звільнитись через обвал Шулявського шляхопроводу.

Також у випуску: В Україні найближчим часом працюватимуть лише легальні таксі. Британія хоче розвивати стосунки з Україною навіть після виходу з Євросоюзу. Кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен позбавили парламентського імунітету.

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