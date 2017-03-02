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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Випуск новин за 15:00: Вибух на львівській шахті. Звільнення керівника "Київавтодору"

Випуск новин 15:47, сьогодні 86 Читать новость на русском

У випуску новин 2 березня на 15:00 – на Львівщині стався вибух на шахті "Степова", що неподалік Червонограду. Керівник "Київавтодору" вирішив звільнитись через обвал Шулявського шляхопроводу.

Також у випуску:

В Україні найближчим часом працюватимуть лише легальні таксі.

Британія хоче розвивати стосунки з Україною навіть після виходу з Євросоюзу.

Кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен позбавили парламентського імунітету.

Теги: Київ Політика Аварії на шахтах Вибух на шахті на Львівщині Випуск новин Євросоюз Шулявський міст Великобританія
Джерело: 24 Канал
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