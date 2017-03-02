Випуск новин за 15:00: Вибух на львівській шахті. Звільнення керівника "Київавтодору"
Випуск новин 15:47, сьогодні 86 Читать новость на русском
У випуску новин 2 березня на 15:00 – на Львівщині стався вибух на шахті "Степова", що неподалік Червонограду. Керівник "Київавтодору" вирішив звільнитись через обвал Шулявського шляхопроводу.
Також у випуску:
В Україні найближчим часом працюватимуть лише легальні таксі.
Британія хоче розвивати стосунки з Україною навіть після виходу з Євросоюзу.
Кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен позбавили парламентського імунітету.
Джерело: 24 Канал
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