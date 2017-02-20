Випуск новин за 15:00: Вшанування Героїв Небесної стоні
Випуск новин 16:01, сьогодні 241 Читать новость на русском
У випуску новин 20 лютого станом на 15:00 – Третій рік минає з часу "чорного четверга". В центрі Києва проходять заходи в пам'ять Героїв Небесної сотні.
Також у випуску:
У Києві неподалік майдану поліція затримала чоловіка із гранатою.
В зоні АТО загинув український військовий.
Стрічка про українських школярів підкорила Берлінський кінофестиваль
Джерело: 24 канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
В Києві відгримів парад: ефектні фото військових та потужної техніки24 серпня 2016 , 14:32 70
У січні він мав одружитись: священик поділився щемливою історією про загиблого бійця25 грудня 2016 , 23:15 160
Госпіталізована Роговцева передала українцям важливе прохання17 грудня 2016 , 11:16 40
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56