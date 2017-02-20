Випуск новин за 15:00: Вшанування Героїв Небесної стоні

У випуску новин 20 лютого станом на 15:00 – Третій рік минає з часу "чорного четверга". В центрі Києва проходять заходи в пам'ять Героїв Небесної сотні.

Також у випуску: У Києві неподалік майдану поліція затримала чоловіка із гранатою. В зоні АТО загинув український військовий. Стрічка про українських школярів підкорила Берлінський кінофестиваль

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