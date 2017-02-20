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Випуск новин за 15:00: Вшанування Героїв Небесної стоні

Випуск новин 16:01, сьогодні 241 Читать новость на русском

У випуску новин 20 лютого станом на 15:00 – Третій рік минає з часу "чорного четверга". В центрі Києва проходять заходи в пам'ять Героїв Небесної сотні.

Також у випуску:

У Києві неподалік майдану поліція затримала чоловіка із гранатою.

В зоні АТО загинув український військовий.

Стрічка про українських школярів підкорила Берлінський кінофестиваль

Теги: Війна на Донбасі Небесна сотня АТО Випуск новин Євромайдан
Джерело: 24 канал
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