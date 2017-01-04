Випуск новин за 15:00: Закарпаття замело. Обурення МЗС

У випуску новин 4 січня станом на 15:00 – захід України замело: через потужні снігопади зупинили рух вантажівок на декількох магістралях. Українське МЗС висловило обурення з приводу висловлювання кандидатки у президенти Франції.

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