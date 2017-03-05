Випуск новин за 15:00: Збагачення родини Назаренка. Мітинги в Білорусі
Випуск новин 16:38, сьогодні 0
У випуску новин 5 березня на 15:00 – в НАБУ збираються зареєструвати провадження про незаконне збагачення родини голови прикордонної служби Віктора Назаренка.
Також у випуску:
Нігерійські пірати звільнили українського моряка, якого захопили у полон.
У США побилися прихильники та противники чинного президента Дональда Трампа.
У Білорусі тривають протести проти так званого "декрету дармоїдів".
Джерело: 24 Канал
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