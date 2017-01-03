Випуск новин за 16:00: Небойові втрати в зоні АТО. Нацбанк обмежив готівкові розрахунки
Випуск новин 16:38, сьогодні 80 Читать новость на русском
У випуску новин 3 січня станом на 16:00 – минулої доби українське військо понесло небойові втрати. Напередодні в районі Мар"їнки загинули двоє бійців АТО.
Також у випуску:
Нацбанк обмежує готівкові розрахунки для фізосіб та підприємств.
Відомі американські автоматичні гвинтівки М-16 виготовлятимуть в Україні.
У Стамбулі відбувся марш миру.
Джерело: 24 Канал
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