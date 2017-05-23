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Випуск новин за 16:00: Нічний клуб замість СІЗО. Закон про мовні квоти

Випуск новин 16:50, сьогодні 137 Читать новость на русском

У свіжому випуску новин за 23 травня станом на 16:00 – Мін'юст хоче обговорити з громадськістю проект забудови нічного клубу на місці Лук'янівського СІЗО. Верховна Рада ухвалила закон про мовні квоти на телебаченні.

Також у випуску:

У Генпрокуратурі готують подання на зняття депутатської недоторканності з нардепа Геннадія Бобова.

Теракт у Манчестері. Українці несуть квіти до посольства Великобританії у Києві.

З універмагу Манчестера евакуювали всіх відвідувачів. Люди в паніці заговорили про ще один вибух.

У Нідерландах сьогодні відбудуться дебати щодо Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

Теги: Верховна Рада Нідерланди Випуск новин Міністерство юстиції ГПУ
Джерело: 24 Канал
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