Випуск новин за 16:00: Нічний клуб замість СІЗО. Закон про мовні квоти
Випуск новин 16:50, сьогодні 137 Читать новость на русском
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У свіжому випуску новин за 23 травня станом на 16:00 – Мін'юст хоче обговорити з громадськістю проект забудови нічного клубу на місці Лук'янівського СІЗО. Верховна Рада ухвалила закон про мовні квоти на телебаченні.
Також у випуску:
У Генпрокуратурі готують подання на зняття депутатської недоторканності з нардепа Геннадія Бобова.
Теракт у Манчестері. Українці несуть квіти до посольства Великобританії у Києві.
З універмагу Манчестера евакуювали всіх відвідувачів. Люди в паніці заговорили про ще один вибух.
У Нідерландах сьогодні відбудуться дебати щодо Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.
Джерело: 24 Канал
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