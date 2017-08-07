Випуск новин за 16:00: Смертельна повінь у В’єтнамі. День Барака Обами

У випуску новин за 7 серпня станом на 16:00 – у В'єтнамі повені забрали життя 26 людей, ще 27 осіб травмовані, а 15 людей вважаються такими, що зникли безвісти. У США у штаті Іллінойс 4 серпня офіційно відзначатимуть День Барака Обами.

Також у випуску: Російський гурт Pussy Riot влаштував акцію на підтримку Олега Сенцова. Вищі навчальні заклади оприлюднили списки студентів, зарахованих на бюджет. Бойовики на Донбасі масово привласнюють покинуте житло і нерухомість. Прокурори в окупованому Криму вимагають для Ахмета Чийгоза вісім років за ґратами.

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