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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Випуск новин за 16:00: Смертельна повінь у В’єтнамі. День Барака Обами

Випуск новин 17:59, сьогодні 59 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 серпня станом на 16:00 – у В'єтнамі повені забрали життя 26 людей, ще 27 осіб травмовані, а 15 людей вважаються такими, що зникли безвісти. У США у штаті Іллінойс 4 серпня офіційно відзначатимуть День Барака Обами.

Також у випуску:

Російський гурт Pussy Riot влаштував акцію на підтримку Олега Сенцова.

Вищі навчальні заклади оприлюднили списки студентів, зарахованих на бюджет.

Бойовики на Донбасі масово привласнюють покинуте житло і нерухомість.

Прокурори в окупованому Криму вимагають для Ахмета Чийгоза вісім років за ґратами.

Теги: Жертви Випуск новин США Барак Обама Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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