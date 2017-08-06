Випуск новин за 17:00: Крим без світла. Французькі терористи

У випуску новин за 6 серпня станом на 17:00 – Росія регулярно відключатиме електроенергію на Південному березі Криму. У Францію прибули понад 270 терористів, півсотні з них – неповнолітні.

Також у випуску: Троє мирних жителів загинули на Донеччині від вибуху гранати. В Рівному вулична сварка закінчилась різаниною. Дебош у кафе влаштував виконувач обов'язків одного з районних відділень поліції у Кривому Розі – Руслан Пісний.

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