Випуск новин за 17:00: Недієвим режим тиші. Київська перевірка нелегальних орендарів
У випуску новин 26 грудня станом на 17:00 – домовленості про припинення вогню не виконуються. У Києві місцева влада перевірить нелегальних орендарів квартир.
Також у випуску:
Бойовики заявили про рішення передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок.
Окупанти в Криму дозволили українському омбудсмену зустрітися з політв’язнями.
Столичні податківці влаштували корпоратив на мільйон гривень.
У полоні бойовиків у зоні АТО залишається ще 110 людей.
Бойовики 33 рази відкривали вогонь у зоні АТО.
У Черкасах місцеві активісти поштовхалися з поліцейськими через призначення радника Кернеса Валерія Лютого керівником поліції.
Реакція Росії на авіакатастрофу Ту-154.
Прем’єр-міністр Ізраїлю заборонив урядовцям відвідувати країни, які підтримали резолюцію Радбезу ООН.
Із резиденції нового Президента Молдови зник прапор ЄС.
Напередодні Нового року активісти влаштували акцію "Подаруй життя – стань донором".
Коментарі