Випуск новин за 17:00: Недієвим режим тиші. Київська перевірка нелегальних орендарів

У випуску новин 26 грудня станом на 17:00 – домовленості про припинення вогню не виконуються. У Києві місцева влада перевірить нелегальних орендарів квартир.

Також у випуску: Бойовики заявили про рішення передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок. Окупанти в Криму дозволили українському омбудсмену зустрітися з політв’язнями. Столичні податківці влаштували корпоратив на мільйон гривень. У полоні бойовиків у зоні АТО залишається ще 110 людей. Бойовики 33 рази відкривали вогонь у зоні АТО. У Черкасах місцеві активісти поштовхалися з поліцейськими через призначення радника Кернеса Валерія Лютого керівником поліції. Реакція Росії на авіакатастрофу Ту-154. Прем’єр-міністр Ізраїлю заборонив урядовцям відвідувати країни, які підтримали резолюцію Радбезу ООН. Із резиденції нового Президента Молдови зник прапор ЄС. Напередодні Нового року активісти влаштували акцію "Подаруй життя – стань донором".

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